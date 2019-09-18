В Рязани за плодотворный труд наградили учителя школы из «группы риска»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-18T07:54:29+03:00

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Учительницу начальных классов школы №66 Райскую Галину Анатольевну наградили Почетной грамотой Рязанской областной Думы. Депутаты отметили педагога за значительный вклад в развитие системы образования Рязанской области, многолетний плодотворный труд и в связи с празднованием Дня учителя.

Галина Райская — учитель высшей квалификационной категории. В 1990 году окончила Рязанское педагогическое училище - «учитель начальных классов», в 2007 году окончила Московский социально-гуманитарный институт - «психолог, преподаватель психологии». Стаж педагогической работы – более 20 лет. Галина Анатольевна дипломант и лауреат многих конкурсов, в том числе – международных.

Напомним, школа №66 вошла в «группу риска» властей региона. Положение дел в учебном заведении вызывает особое беспокойство у областных чиновников. Кроме того, как рассказали «Комсомолке» рязанские педагоги, в прошлом учебном году в школе №66 не было выпускного класса, так как все ученики разбежались (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU