2019-09-17T17:56:30+03:00
Общество

Ждем увольнений: рязанский вице-губернатор вновь отправился по школам

Отчитываться высокопоставленный чиновник будет сегодня вечером перед главой региона
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Во вторник, 17 сентября, на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов сообщил, что вице-губернатор Игорь Греков отправился в новый рейд по рязанским школам.

- Не для того, чтобы кого-то уволить, а чтобы помочь, подтянуть, - подчеркнул Николай Викторович.

Сегодня вечером, в 19.30, Игорь Греков представит главе региона отчет по своей поездке.

По всей видимости, в поле зрения чиновника попадут школы из озвученного ранее списка «группы риска»: №№ 22, 34, 40, 45, 66, 53 и 75, а также №№31, 37, 57, 62 и 67.

Мы поинтересовались у рязанских учителей, что они знают об этих образовательных учреждениях:

- В 66-й школе такое творится, - прокомментировали «Комсомолке» педагоги. – В прошлом учебном году у них даже выпускного класса не было, поскольку все ученики разбежались. В 57-й школе текучка учеников – от слабых там принято избавляться… А вот 40 и 45 непонятно почему попали в «черный список», коллективы там сильные. То же самое касается школы №34, где работает Народный учитель РФ Екатерина Филиппова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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