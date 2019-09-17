2019-09-18T00:03:40+03:00
Общество

Губернатор Николай Любимов директору рязанской школы: Время пошло…

Руководство региона продолжает внеплановые проверки учебных учреждений
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Фото: социальная сеть "ВКонтакте".Фото: социальная сеть "ВКонтакте".
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Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков во вторник, 17 сентября, провел очередной рейд по рязанским школам и детским садикам. О результатах внеплановой проверки он доложил главе региона Николаю Любимову. Николай Викторович в свою очередь с некоторыми выводами познакомил рязанцев на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

С позитивной стороны были упомянуты рязанская школа №11 и детский садик №77. А вот далее следовал следующий текст:

- Очевидная и возмутительная бесхозяйственность! И причина тут не в отсутствии финансирования – это самая настоящая нерадивость, безразличие и лень. Специально не пишу номера этих школ – жду от директоров работу над ошибками. Время пошло...

На приложенных фотографиях подписчики узнали школу №49, расположенную в поселке Строитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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