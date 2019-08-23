2019-08-23T07:17:48+03:00
Общество

Рязанский суд запретил засыпать озеро Дикая утка и менять ландшафт

Пока судебное решение не вступило в законную силу, собственник участка может продолжать все строительные и земляные работы
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Фото: ООО «Мещерский научно-технический центр».Фото: ООО «Мещерский научно-технический центр».
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22 августа в Московском районном суде рассмотрели гражданское дело по иску природоохранного прокурора к собственнику земельного участка, расположенному на месте водоема с названием «Дикая утка». Прокурор просил суд запретить все работы по засыпке водоема до утверждения проекта мелиорации земель, а также размещать там строительные отходы, изменять дно, береговую линию и существующий природный ландшафт.

Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, однако оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Напомним, 16 мая на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали об уничтожении рязанского озера Дикая утка. Глава государства ответил, что ничего не знал об этой ситуации, но обещал ознакомиться (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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