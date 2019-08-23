Рязанский суд запретил засыпать озеро Дикая утка и менять ландшафт

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-23T07:17:48+03:00

Пока судебное решение не вступило в законную силу, собственник участка может продолжать все строительные и земляные работы

Изменить размер текста: A A

22 августа в Московском районном суде рассмотрели гражданское дело по иску природоохранного прокурора к собственнику земельного участка, расположенному на месте водоема с названием «Дикая утка». Прокурор просил суд запретить все работы по засыпке водоема до утверждения проекта мелиорации земель, а также размещать там строительные отходы, изменять дно, береговую линию и существующий природный ландшафт.

Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, однако оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Напомним, 16 мая на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали об уничтожении рязанского озера Дикая утка. Глава государства ответил, что ничего не знал об этой ситуации, но обещал ознакомиться (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский губернатор пригрозил судом засыпающему «Дикую утку» арендатору

Николай Любимов заверил, что ситуацию полностью контролируют (читать подробнее).

Адвокат владельца рязанской «Дикой утки» не верит доводам экспертов

Проконсультировавшись со специалистами, юрист уверен, что выводы экспертизы не выдерживают никакой критики (подробнее).

На рязанском озере Дикая утка проведут еще одну проверку

На водоем нагрянут внепланово, чтобы не искать и не дожидаться арендатора земельного участка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU