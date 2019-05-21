2019-05-21T15:04:46+03:00
Общество

Рязанский губернатор пригрозил судом засыпающему «Дикую утку» арендатору

Он заверил, что ситуацию контролируют
Антон КОНОВАЛОВ
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21 мая во время заседания областного правительства губернатор Николай Любимов высказался по поводу ситуации с так называемым озером Дикая утка в Рязани.

- На сегодняшний день по документам озера там нет, но по факту — все признаки водного режима, - пояснил глава региона.

По словам Любимова, министерство природопользования потребовало от арендатора участка «немедленно прекратить засыпку территории». В противном случае власти намерены обратиться в суд. К административной ответственности арендатора уже привлекли, направив ему предписания об устранении нарушений трех статей КоАП.

.- Ситуация на постоянном контроле. Наши коллеги из федеральных ведомств работают по этому вопросу вместе с нами, - заверил губернатор, попросив у последних «проявить неформальный подход».

Также он призвал областное УМВД сориентировать Госавтоинспекцию, чтобы та не пускала к водоему грузовики с отходами и грунтом.

Напомним, ранее о водоеме, который уничтожают, сообщили президенту Владимиру Путину. Рязанские экологи создали соответствующую петицию и заявили о намерении обратиться в ЮНЕСКО.

Проблемный вопрос с земельным участком в районе Северной окружной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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