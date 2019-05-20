Петицию против уничтожения озера в Рязани направят в ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-20T12:58:54+03:00

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Активисты направят петицию против уничтожения рязанского водоема, так называемого озера Дикая утка, в ЮНЕСКО и Европарламент. Об этом в экологическом сообществе написал председатель местного отделения ВООПиК Андрей Петруцкий, еще раз сделав упор на гнездящихся там колониях чаек.

- Чайки не имеют национальности и зимуют и в западной Европе. Птенцов выводят на озере Дикая утка. Поддерживают уничтожение озера единицы граждан, которые от этого что-то имеют, - считает Петруцкий.

Упомянутую петицию, в которой областное министерство природопользования призвали присвоить водоему статус памятника природы, подписали почти 2 тысячи человек. «Дикую утку», напомним, засыпают строительным мусором, но что там может появиться, пока неясно.

Чиновники еще официально не ответили, имеет ли водоем естественное происхождение или искусственное, что играет решающую роль в его дальнейшей судьбе. Тем временем собственник участка уже пытался осушить озеро.

На майском медиафоруме ОНФ с вопросом о «Дикой утке» обратились к Владимиру Путину. Он пообещал, что ситуацию изучат.

ИСТОЧНИК KP.RU