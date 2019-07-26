2019-07-26T20:25:55+03:00
Общество

На рязанском озере Дикая утка проведут еще одну проверку

На водоем нагрянут внепланово, чтобы не искать и не дожидаться арендатора земельного участка
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В последние десятилетия озеро стало излюбленным местом гнездования водоплавающих птицВ последние десятилетия озеро стало излюбленным местом гнездования водоплавающих птиц
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Министерство природопользования Рязанской области отчиталось перед губернатором Николаем Любимовым о развитии ситуации с пойменным озером возле Северной окружной дороги, которое на старых картах обозначено как Страхино, а сегодня обычно называется озером Дикая утка.

Министерство проверило исполнения предписания, выданного арендатору земельного участка. От него требовали прекращении засыпки водоема грунтом и мусором. Однако до самого конца срока плановой проверки (19 июля) арендатор не явился к проверяющим. Из-за этого министерство составило акт о невозможности окончания проверки. Теперь решено провести внеплановую проверку – и в связи с этим собственника земли уже не уведомлять и не дожидаться.

Чиновники до сих пор не решили, является ли озеро природным объектом, хотя по данному вопросу прошло три экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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