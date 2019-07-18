Адвокат владельца рязанской «Дикой утки» не верит доводам экспертов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-18T15:11:11+03:00

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Адвокат, представляющий интересы владельца участка, на котором расположено озеро «Дикая утка», рассказал «Комсомолке», почему он считает выводы экспертизы, признавшей водоем природным, не выдерживающими никакой критики.

Напомним, 16 июля в Московском районном суде Рязани прошло очередное заседание по спору о статусе озера. На нем выступила начальник отдела проектирования Мещерского научно-технического центра Лариса Макарова. Именно она входила в экспертную группу, признавшую водоем природным объектом. Эксперт показала копии рукописных карт 1792 года, на которых он уже был отмечен.

- Я рассказал об этих доводах специалистам из экспертной организации «ГЭТРИ». По их словам, на спутниковых снимках, сделанных около 40 лет назад, на месте озера видны лишь заливные луга. Кроме того, они считают ссылку на рукописные карты конца XVIII века, мягко говоря, некорректной, - поделился адвокат Алексей Сергиенко. - Никто не сопоставлял эти карты, невозможно говорить, какой именно водоем был на них отмечен. Также эксперт сообщила, что никакой дополнительной подпитки для этого «озера» не поступает. Но мы уверены на все 200 %, что в этот водоем ежесуточно попадает вода с завода «Красное знамя». Есть у нас и свидетельства о том, что раньше на этом месте колхоз «Искра» высаживал кукурузу. Поэтому говорить о том, что «озеро» здесь было всегда, в корне неверно.

Об озере, которое стало местом обитания птиц, в том числе внесенных в региональную Красную книгу, и безжалостно уничтожается, Президенту РФ Владимиру Путину сообщили на медиафоруме ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU