Игоря Ковалева оставили под домашним арестом
31 июля Басманный районный суд Москвы продлил бывшему начальнику управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалеву домашний арест. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе райсуда. Под арестом экс-чиновник проведет до 3 ноября включительно.
Кроме того, под стражей остался и директор ООО «Уютный дом 62» Михаил Пузанов. Как стало известно нашему изданию, после нескольких месяцев в СИЗО у предпринимателя возникли проблемы со здоровьем.
- У него много болячек на нервной почве. Эмоционально он очень в плохом состоянии, - сообщил источник.
Напомним, Игоря Ковалева, экс-руководителя администрации Рязани Сергея Карабасова и директора фирмы «Уютный дом62» обвиняют в мошенничестве при строительстве детского городка в «Лесопарке» стоимостью 4 млн 952 тысячи рублей (читать подробнее).
Как ранее сообщил «Комсомолке» адвокат Сергей Землянский, представляющий в этом деле интересы Михаила Пузанова, в будущем скорее всего квалификация дела изменится.
- Почему сейчас мошенничество? Это все просто. По другим статьям, которые можно было бы вменить в этом случае, никто никого бы не арестовал. Со временем, думаю, когда шумиха вокруг дела утихнет, все подзабудут и квалификацию сменят (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU