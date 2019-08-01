Игоря Ковалева оставили под домашним арестом

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-01T17:30:16+03:00

Другой фигурант уголовного дела – Михаил Пузанов, остался в СИЗО, несмотря на пошатнувшееся здоровье

Изменить размер текста: A A

31 июля Басманный районный суд Москвы продлил бывшему начальнику управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалеву домашний арест. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе райсуда. Под арестом экс-чиновник проведет до 3 ноября включительно.

Кроме того, под стражей остался и директор ООО «Уютный дом 62» Михаил Пузанов. Как стало известно нашему изданию, после нескольких месяцев в СИЗО у предпринимателя возникли проблемы со здоровьем.

- У него много болячек на нервной почве. Эмоционально он очень в плохом состоянии, - сообщил источник.

Напомним, Игоря Ковалева, экс-руководителя администрации Рязани Сергея Карабасова и директора фирмы «Уютный дом62» обвиняют в мошенничестве при строительстве детского городка в «Лесопарке» стоимостью 4 млн 952 тысячи рублей (читать подробнее).

Как ранее сообщил «Комсомолке» адвокат Сергей Землянский, представляющий в этом деле интересы Михаила Пузанова, в будущем скорее всего квалификация дела изменится.

- Почему сейчас мошенничество? Это все просто. По другим статьям, которые можно было бы вменить в этом случае, никто никого бы не арестовал. Со временем, думаю, когда шумиха вокруг дела утихнет, все подзабудут и квалификацию сменят (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Игоря Ковалева отстранили от должности начальника управления энергетики месяц назад

В администрации города официально сменили руководителя управления энергетики и ЖКХ (подробнее).

Адвокат: Игорь Ковалев подписал акт приемки детской площадки по поручению Карабасова

Бывшего руководителя администрации Рязани пригласят в следственные органы после его возвращения из Турции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU