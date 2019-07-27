Игоря Ковалева отстранили от должности начальника управления энергетики месяц назад

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-27T20:36:18+03:00

В администрации города официально сменили руководителя управления энергетики и ЖКХ

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26 и 27 июля ряд рязанских информагентств сообщили, ссылаясь на Басманнный суд Москвы (прямую ссылку по привычке игнорировали), о том, что Игорь Ковалев временно отстранен от должности начальника управления энергетики и ЖКХ городской администрации Рязани.

Однако источник в суде, с которым «Комсомолке» удалось связаться, сообщил, что эта процедура была проведена аж 4 (!) июля.

В ближайшее время с точным указанием источника поведаем, что ждет Игоря Владимировича Ковалева после очередного судебного заседания.

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ИСТОЧНИК KP.RU