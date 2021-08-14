Рязанский боец ММА Алексей Будрин: Посвящаю победу другу, погибшему в ДТП

Алексей Будрин не дал шансов своему сопернику...

Это был не главный поединок вечера, но, пожалуй, самый огненный – встречались Алексей Будрин из КСЕ «Арта» и Магомедражаб Сурхаев (клуб «Торпеда», Рязань).

«Оба бойца завоевывали звание чемпиона Рязанской области по смешанным единоборствам. Спортсмены уже разделяли октагон и показали красочный, бескомпромиссный бой», - так анонсировали поединок организаторы.

Тот самый поединок проходил осенью прошлого года, тогда в полуфинале на Кубок Рязанской области по ММА Алексей Будрин выиграл в первом раунде добиванием… Спустя почти год они вновь встретились, Сурхаев мог взять реванш. Не сложилось.

Огненный напор

Как и год назад все могло закончиться уже в первом раунде. На 15-й секунде боя Алексей Будрин плотно приложился, отправив Сурхаева в нокдаун, но добить не удалось. Впрочем, все оставшееся время первого раунда и последующих двух были полностью под контролем бойца «Арты». Представитель «Торпеды» старался, пытался, но напор Будрина сдержать не мог.

Не обошлось без курьеза. В середине второго раунда Будрин взял Сурхаева на удушение, и практически тут же хватку ослабил – потом снова сдавил…

— Я почувствовал, что он уснул, не шевелился, и решил его отпустить, но нет… — рассказывает спортсмен. — Схватил его заново, но захват был уже не плотным.

Третий раунд был уже больше похож на избиение, Будрин не дал ни одного шанса Сурхаеву, и победил единогласным решением судей.

— Я хорошо подготовился к этому бою, только на днях приехал с тренировочных сборов, — рассказывает Алексей. — И перед самым боем был очень заряжен, так как понимал, соперник будет драться до последнего, так как хочет взять у меня реванш.

Запрещенный удар

Победу Алексей Будрин посвятил своему погибшему другу, который всегда его поддерживал, приезжал на турниры и болел за него.

— Три недели назад разбился на мотоцикле Александр Абанин… Это был мой друг, всегда меня поддерживал и болел. Сам тоже был спортсменом. Так что это победа и его тоже.

Кстати, в первом раунде Магомедражаб Сурхаев нанес запрещенный удар коленом в лицо, хорошо попав в челюсть сопернику. Алексей Будрин вполне мог показать, что не может продолжать бой. Тогда поединок могли признать несостоявшимся или отдать победу Будрину, но самый захватывающий бой вечера продолжился…

Безоговорочная победа.

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