Король Люцифер. У рязанского бойца ММА забрали победу из-за песни во славу сатаны?

22 февраля в Воронеже состоялся международный турнир по смешанным единоборствам ММА Fight Riot, в котором участвовал рязанский боец из клуба «Арта» Михаил Коробков. В финале гран-при «Донской Атаман» наш спортсмен бился с Султан-али Давудовым из Москвы.

Все три раунда рязанский боец доминировал в клетке, проведя несколько эффектных бросков, и не дав сопернику не единого шанса на победу. Так казалось по ходу поединка, но со счетом 28:29 все-таки победил Давудов.

Несколько сотен зрителей, большая часть которых из Черноземья, подняли такой шум, не согласившись с решением судей, что организаторам долго не удавалось их успокоить. Это событие по накалу затмило главный бой вечера. Но нет, вышло так, что главным боем вечера стал поединок именно Коробкова и Давудова. Со всех сторон неслись крики: «Купили!» «Уроды» и громогласное «Рязань, Рязань».

Объяснил все руководитель промоутерской компании по ММА «Донской Атаман» и вице-президент Федерации СБЕ (ММА) Воронежской области Антон Фетисов. Стоя в казачьей папахе и с микрофоном в руке он пытался что-то объяснить, но народ не давал ему ни слова.

— Я могу сказать? Я могу сказать?

— Нееет! – неслось с трибун.

— Нет? Не надо? — и перекрикивая сотни людей все-таки произнес. — Я могу сказать одно, я рад, что этот пояс уходит в Москву. Вы можете кричать сейчас, но могу сказать одно, этот человек (показывает пальцем на рязанского бойца), который из клуба «Арта», вышел под песню «Мой король Люцифер». Завтра мы выйдем под музыку «Мой король Чикатилло», «Мой король Гитлер». Я могу сказать одно (повторил пять раз из-за шума на трибунах – Ред.) не за это умирали мои предки. Мои друзья горцы поддержат меня! Чтобы у нас прославляли Сатану и выходили под эти песни? Есть вещи поважнее поясов.

Фото: скриншот с прямой трансляции на https://play.boomstream.com.

Давняя бойцовская традиция, перед выходом в октагон, играет та музыка, которую выбирают спортсмены. Музыка, песни, которые бодрят бойцов перед началом поединка или наоборот, успокаивают, или просто нравятся. Так получилось и с Михаилом Коробковым, который вышел на поединок под песню группы «Коррозия металла» - «Люцифер». Просто нравится, никаких оскорблений чувств верующих. А задело, по сути, только глубоко православного казака из Воронежа.

— Никаких регламентов по музыке не было. Нас попросили скинуть музыку, под которую мы хотели бы выйти - мы это сделали, — рассказывает тренер и руководитель клуба «Арта» Артем Казбанов. — Песню выслали еще за неделю до турнира. Они ее утвердили и поставили. Не мы ведь ее ставили в конце концов. Нигде в списках запрещенных ее нет. Просто это песня, которая нравится Михаилу Коробкову, ну и в целом прикольная песня.

— Тренер соперника сказал, что победа заслуженная, так как засчитываются не броски, а нанесенный урон.

— Есть определенные изменения в правилах сейчас. Но у броска есть несколько вариантов - это сваливание и амплитудный бросок. У Михаила было очень много именно амплитудных бросков с отрывом двух ног. Такие броски сами по себе наносят урон сопернику. Но посмотрим, что на это скажет независимая комиссия в Москве, которая будет рассматривать нашу апелляцию.

Отметим другой момент, перед главным боем вечера один из бойцов вышел под песню известного рэп-исполнителя Басты, где звучала ненормативная лексика. Но православную душу воронежского казака, видимо, это никак не тронуло. И последнее, еще за несколько дней до поединка, руководитель промоутерской компании по ММА «Донской Атаман» Антон Фетисов на официальной странице мероприятия отдал свой голос за победу Султан-али Давудова. Это ни о чем не говорит, любой может топить за кого угодно, только после вчерашнего вечера это выглядит странно. Так странно, как может выглядеть решающий голос от человека извне.

Посмотреть выход Михаила Коробкова на бой, сам поединок и все, что после него происходило, можно по этой ссылке (тайм-код 3:58:46).

Скриншот страницы FIGHT RIOT.

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В полуфинале Михаилу Коробкову не хватило времени, чтобы задушить Гаджимурата Алиева, но и этого судьям было достаточно, чтобы отдать победу рязанцу (смотрим лучшие эпизоды эффектного поединка).

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