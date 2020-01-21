Рязанский боец ММА вышел в финал престижного турнира, победив дагестанца

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:14:14+03:00

В полуфинале Михаилу Коробкову не хватило времени, чтобы задушить Гаджимурата Алиева, но и этого судьям было достаточно, чтобы отдать победу рязанскому спортсмену

Изменить размер текста: A A

В Воронеже прошел полуфинал четвертого этапа Открытой Лиги Черноземья по ММА и Гран-при «Донской Атаман». Боец клуба смешанных единоборств «Арта» Михаил Коробков в упорном бою победил представителя Дагестана Гаджимурата Алиева (клуб «Горец»).

В конце третьего раунда рязанскому бойцу не хватило времени, чтобы закончить бой досрочно удушающим приемом (треугольник ногами – Ред.), но и этого судьям было достаточно, чтобы вынести победное решение в сторону Михаила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/755836" frameborder="0"></iframe> Михаил Коробков побеждает Гаджимурата Алиева.Источник видео: Открытая Лига Черноземья по ММА и Гран-при «Донской Атаман».

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Коробков, КСЕ «Арта».

Весовая категория: до 65,8 кг

Мастер спорта России по боевому самбо и грэпплингу. Двукратный чемпион ЦФО по грэпплингу, серебряный призер ЦФО по ММА. Победитель и призер различных межрегиональных и всероссийских турниров по ММА.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский боец ММА уничтожил соперника техническим нокаутом

Михаил Коробков на турнире в Воронеже одержал яркую победу. Судья был вынужден остановить поединок (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU