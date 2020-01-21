2020-01-21T08:14:14+03:00
Спорт

Рязанский боец ММА вышел в финал престижного турнира, победив дагестанца

В полуфинале Михаилу Коробкову не хватило времени, чтобы задушить Гаджимурата Алиева, но и этого судьям было достаточно, чтобы отдать победу рязанскому спортсмену
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Фото: Гран-при "Донской атаман".Фото: Гран-при "Донской атаман".
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В Воронеже прошел полуфинал четвертого этапа Открытой Лиги Черноземья по ММА и Гран-при «Донской Атаман». Боец клуба смешанных единоборств «Арта» Михаил Коробков в упорном бою победил представителя Дагестана Гаджимурата Алиева (клуб «Горец»).

В конце третьего раунда рязанскому бойцу не хватило времени, чтобы закончить бой досрочно удушающим приемом (треугольник ногами – Ред.), но и этого судьям было достаточно, чтобы вынести победное решение в сторону Михаила.

Михаил Коробков побеждает Гаджимурата Алиева.Источник видео: Открытая Лига Черноземья по ММА и Гран-при «Донской Атаман».

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Коробков, КСЕ «Арта».

Весовая категория: до 65,8 кг

Мастер спорта России по боевому самбо и грэпплингу. Двукратный чемпион ЦФО по грэпплингу, серебряный призер ЦФО по ММА. Победитель и призер различных межрегиональных и всероссийских турниров по ММА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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