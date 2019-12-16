Рязанский боец ММА уничтожил соперника техническим нокаутом
В Воронеже, на четвертом этапе открытой лиги Черноземья по ММА и Гран-при «Донской атаман», рязанский боец Михаил Коробков, представляющий клуб «Арта» одержал уверенную победу над Александром Роговым.
Бойцу из Рязани понадобилось четыре минуты, чтобы победить техническим нокаутом. Весь поединок Коробков доминировал, в конце первого раунда он ударом коленом в голову положил соперника, а потом методично стал добивать. Судья был вынужден остановить поединок – победа рязанского спортсмена.
Михаил Коробков посылает своего соперника в нокаут.В Воронеже прошел турнир по ММА
ДОСЬЕ «КП»
Михаил Коробков родился в 1990 году.
Мастер спорта России по боевому самбо и грэпплингу.
Двукратный чемпион ЦФО по грэпплингу, серебряный призер ЦФО по ММА.
Победитель и призер различных межрегиональных и всероссийских турниров по ММА.
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