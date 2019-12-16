2019-12-16T05:47:28+03:00
Спорт

Рязанский боец ММА уничтожил соперника техническим нокаутом

Михаил Коробков на турнире в Воронеже одержал яркую победу. Судья был вынужден остановить поединок
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Фото: КСЕ «Арта».Фото: КСЕ «Арта».
Изменить размер текста:

В Воронеже, на четвертом этапе открытой лиги Черноземья по ММА и Гран-при «Донской атаман», рязанский боец Михаил Коробков, представляющий клуб «Арта» одержал уверенную победу над Александром Роговым.

Бойцу из Рязани понадобилось четыре минуты, чтобы победить техническим нокаутом. Весь поединок Коробков доминировал, в конце первого раунда он ударом коленом в голову положил соперника, а потом методично стал добивать. Судья был вынужден остановить поединок – победа рязанского спортсмена.

Михаил Коробков посылает своего соперника в нокаут.В Воронеже прошел турнир по ММА

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Коробков родился в 1990 году.

Мастер спорта России по боевому самбо и грэпплингу.

Двукратный чемпион ЦФО по грэпплингу, серебряный призер ЦФО по ММА.

Победитель и призер различных межрегиональных и всероссийских турниров по ММА.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сила, женственность и красота

Рязанка Лера Фокина взяла «золото» на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах. Смотрим видео эпизодов эффектных схваток с участием нашей спортсменки (подробнее).

Рязанский боец и тренер по ММА Артем Казбанов стал мастером спорта России

Приказ подписал министр спорта РФ. Смотрим мотивирующее видео от нашего спортсмена (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноги не помещаются: рязанцу продали билеты в цирк на места, где невозможно сидеть
Рязанский боец ММА уничтожил соперника техническим нокаутом
На пожаре в Рязанской области погиб мужчина
В Рязанском районе пожилой мужчина умер на рыбалке
Первый в России. Создан экспертный совет при рязанском правительстве
Рязанцы в начале января в валенках сыграют в хоккей в Лесопарке
В Рязани покатались на сноубордах и по-десантному зажгли елку на центральной площади
The New York Times написала о выдворении американцев из Рязани
Сити-менеджер Рязани ответила на вопрос о незажженной елке
В ДТП на Южной окружной Рязани погибли два человека
В Рязани в субботу обнаружили труп пожилого мужчины
Рязанский конфуз с праздничной елкой попал в эфир «Вечернего Урганта»
Глава администрации Рязани рассказала о суммах, потраченных на «Новогоднюю столицу»
Стали известны имена будущих членов Общественной палаты Рязани
На Лыбедском бульваре заработал-таки каток
Центру здоровья при рязанской ОКБ исполнилось 10 лет
В Рязанской области начали изымать снюс
Прио-Внешторгбанк признан лучшим предприятием Рязанской области