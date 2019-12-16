Рязанский боец ММА уничтожил соперника техническим нокаутом

СЕГОДНЯ 05:42 2019-12-16T05:47:28+03:00

Михаил Коробков на турнире в Воронеже одержал яркую победу. Судья был вынужден остановить поединок

Изменить размер текста: A A

В Воронеже, на четвертом этапе открытой лиги Черноземья по ММА и Гран-при «Донской атаман», рязанский боец Михаил Коробков, представляющий клуб «Арта» одержал уверенную победу над Александром Роговым.

Бойцу из Рязани понадобилось четыре минуты, чтобы победить техническим нокаутом. Весь поединок Коробков доминировал, в конце первого раунда он ударом коленом в голову положил соперника, а потом методично стал добивать. Судья был вынужден остановить поединок – победа рязанского спортсмена.

Михаил Коробков посылает своего соперника в нокаут.В Воронеже прошел турнир по ММА

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Коробков родился в 1990 году.

Мастер спорта России по боевому самбо и грэпплингу.

Двукратный чемпион ЦФО по грэпплингу, серебряный призер ЦФО по ММА.

Победитель и призер различных межрегиональных и всероссийских турниров по ММА.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сила, женственность и красота

Рязанка Лера Фокина взяла «золото» на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах. Смотрим видео эпизодов эффектных схваток с участием нашей спортсменки (подробнее).

Рязанский боец и тренер по ММА Артем Казбанов стал мастером спорта России

Приказ подписал министр спорта РФ. Смотрим мотивирующее видео от нашего спортсмена (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU