2020-02-24T20:22:51+03:00
Спорт

Нужно было ехать на «Евровидение». Рязанский боец прокомментировал поражение на турнире по ММА

Михаил Коробков рассказал, почему вышел именно под песню «Люцифер» группы «Коррозия металла»
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Фото: ютуб-канал Александра Лютикова.Фото: ютуб-канал Александра Лютикова.
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Рязанский боец ММА Михаил Коробков, у которого отобрали победу в финале турнира гран-при «Донской Атаман», прокомментировал историю со скандалом из-за песни группы «Коррозия металла» - «Люцифер».

— Да просто мне нравится эта песня. Я что-то вообще в последнее время подсел на тяжелый рок, металл. Обязательно, чтобы там были классные аккорды на электрогитаре, — говорит Михаил. — Я честно, говоря, сам хочу научиться играть на такой, но мне уже почти 30 лет, и, думаю, уже поздно начинать. Короче, песня классная, и там реально классно играют на электрогитаре. А то, что слова там такие... это на меня никак не влияет. Я не хотел ни прикольнуться, ни кого-то оскорбить. Главное, что это песня на русском языке. Вот если бы она была на каком-то другом языке, то на это никто бы внимание не обратил, и после боя все было бы гораздо спокойнее. А так, судя по всему, мы ошиблись с конкурсом, нужно было ехать на «Евровидение».

По словам Михаила, он никакой не сатанист, более того, он вообще не придерживается ни одной из религий - не язычник, не христианин, не мусульманин.

— У кого есть хоть капля интеллекта, понимают, что смешанные бои - это уже давно шоу: зарабатываются деньги, репутация, кто-то рисуется, еще что-то. Само название «Гран-при "Донской атаман"». То есть, казаки, вроде бы должны быть православными, выводят людей под мусульманскую музыку, обнимаются с ними, надевают на них казачьи папахи, — продолжает Михаил. — Я и подумал, может это шоу такое, а давайте я выйду под «Люцифера». По-моему, у меня получилось устроить шоу. Вроде всем понравилось. Мне этот пояс нафиг не нужен, мне нужны бабки. Вот я никого не восхвалял, а он [Антон Фетисов – глава промоутерской компании «Донской Атаман»] своими словами поднял всю эту шумиху и выставил себя не в очень хорошем свете. Я же просто вышел под песню, и думайте, что хотите, сатанист я или онанист, — рассказал Михаил на канале Александра Лютикова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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