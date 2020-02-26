Люцифер победил! Судейская комиссия отдала победу рязанскому бойцу ММА

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:53:20+03:00

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Судьи Союза смешанных боевых единоборств ММА России рассмотрели апелляцию, которую подал рязанский КСЕ «Арта» на результат поединка между Михаилом Коробковым и Султаном-али Давудовым. В итоге судьи признали, что в финале победил все-таки рязанский боец. Тем самым, на счету Михаила три победы в гран-при «Донской Атаман» - пояс по праву отправится в Рязань

«Всем, кто поддерживал и тем, кто с нами - братский салют! Поздравляем всех нас! Благодарим судейский состав за оперативное и справедливое решение. А мы идем дальше», — указано в сообщении клуба «Арта».

Напомним, 22 февраля в финале гран-при «Донской атаман» в Воронеже судьи отдали победу дагестанскому бойцу из Москвы со счетом 28:29. Руководитель промоутерской компании «Донской атаман» казак Антон Филатов сразу после боя сказал, что рад тому, что пояс отправляется в Москву, так как рязанский спортсмен вышел под песню «Люцифер» (читать подробнее).

Позже Михаил объяснил, что ему просто нравится эта песня, и никакого злого умысла при выборе композиции у него не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU