2020-02-26T08:25:33+03:00
Общество

Лидер «Коррозии металла» научит рязанского бойца ММА играть на гитаре

Сергей «Паук» Троицкий пригласил Михаила Коробкова на вечеринку и пообещал, что тот обязательно встретит девушку своей мечты
Александр ЕФАНОВ
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Лидер «Коррозии металла» научит рязанского бойца ММА играть на гитаре.Лидер «Коррозии металла» научит рязанского бойца ММА играть на гитаре.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Лидер и бессменный руководитель группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий отреагировал на новость о том, что рязанский боец клуба «Арта» Михаил Коробков вышел на поединок под песню «Люцифер».

«Я очень тронут поступком Михаила Коробкова. Он пишет, что хотел поиграть на гитаре, мне об этом рассказала моя подруга – Марфушенька. Поэтому, Миша, я хочу пригласить тебя поиграть на гитаре на вечеринке 27 марта. Не боись, я обучу тебя трем металлическим аккордам, после которого ты обязательно встретишь девушку своей мечты.

Вот, а также не обращай внимания на тех ****** [выходцев с Кавказа], которые тебе иногда не нравятся. У меня было похожее. Я как-то написал, что Раммштайн - это хороший человек. От меня сразу отписались двести человек, а подписались восемь тысяч. Всем интересно, как я кого *** [имею]. Мне понравилось, как ты сыграл мою песню «Люцифер», — написал музыкант.

Напомним, 22 февраля на турнире по ММА в Воронеже Михаил Коробков вышел на бой под песню «Люцифер». Глава промоутерской компании заявил, что рад тому, что пояс уходит в Москву, так как нельзя выходить под песню во славу сатаны.

Сам рязанский боец заявил, что ему просто нравится песня, никакого подтекста он в нее не вкладывал.

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В полуфинале Михаилу Коробкову не хватило времени, чтобы задушить Гаджимурата Алиева, но и этого судьям было достаточно, чтобы отдать победу рязанцу (смотрим лучшие эпизоды эффектного поединка).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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