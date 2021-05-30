Рязанский боец ММА эффектно за три минуты «задушил» узбекского спортсмена. Фото: Рязанская федерация ММА.

29 мая в Казани в пятом бою турнира промоушена Eagle Fighting Championship - EFC 36 сотни зрителей стали свидетелями красочной развязки боя между Зокирджоном Хошимовым по прозвищу «Узбекский Пакьяо» и бойцом рязанского клуба «Арта» Виталием Косицыным.

Это был короткий, но бескомпромиссный бой в наилегчайшем весе. Как отметили сами организаторы, «никто не ожидал такой развязки». Казалось, что узбекский спортсмен с первых секунд был более активен, какие-то удары доходили до цели, но уроженцу Шацка удалось провести бэк маунт («удержание со спины») и взять «Пакьяо» на удушение. Тот попытался спастись эффектным прыжком назад, но только затянул «петлю» на своей шее.

На 3,29 минуте рефери был вынужден остановить поединок – узбекский боец сдался.

До этого боя на счету Зокирджона Хошимова было 10 побед (9 досрочных) и 5 поражений. У Виталия Косицына – 4 победы, 3 поражения и 1 ничья.

Отметим, что владельцем промоушена Eagle Fighting Championship является чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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