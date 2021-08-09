5 фактов о генерале Иване Перове, которые вы могли не знать.

Вечером 8 августа в загородном доме курортного поселка Солотча под Рязанью обнаружили тело бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова с огнестрельной раной. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Генерал-майор был еще жив, медики сделали все, чтобы спасти его, но спустя пару часов он скончался. Ему было 70 лет.

В тот же день следователи СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», а региональное УМВД выразило соболезнования родным и близким генерала в отставке.

Иван Перов давал мало интервью, если не считать скучных отчетов о состоянии преступности. «КП-Рязань» просмотрела все материалы, которые когда-либо выходили о нем, и выбрала самое интересное.

Карьера Перова

Иван Федорович Перов родился 14 января 1951 года в селе Уда Сапожковского района в многодетной семье. После окончания школы и техникума работал водителем, а когда вернулся из армии, сразу пошел в милицию. Как он сам говорил, «предложили поработать участковым».

«Это действительно трудная профессия – соглашусь на все сто процентов. Сам начинал служить участковым в Сапожковском районе. Порой, граждане обращались ко мне, еще молодому сотруднику, даже не по службе, а за разрешением каких-либо споров или вопросов», - рассказывал в интервью 14 лет назад Иван Перов.

В дальнейшем милиционер занимал различные должности от старшего инспектора профилактической службы ОВД Сапожковского райисполкома до начальника УВД по Рязанской области.

О борьбе с преступностью

За время службы Ивана Перова в должности начальника управления МВД, криминальная ситуация в Рязанской области стабильно улучшалась. Отмечают, что именно Перов проделал огромную работу по «оздоровлению оперативной обстановки, защите жизни и здоровья граждан, грамотно и умело мобилизуя личный состав на активную работу по обеспечению неотвратимости наказания, пресечению и раскрытию преступлений на основных направлениях».

Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, разбоев, краж. Уровень преступности в Рязанской области был ниже, чем в других субъектах Центрального федерального округа и в среднем по России.

Под руководством Перова в Рязани ликвидировали наиболее крупные и опасные криминальные сообщества. Осуждены члены наиболее влиятельных криминальных структур.

По инициативе Ивана Перова Рязанская область стала одним из пилотных регионов, где в короткие сроки реализовали меры по созданию единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел.

«Самое запоминающееся и значимое дело – это процесс над одним из крупных преступных сообществ в Рязани. Но ему предшествовал целый комплекс следственных действий, оперативных комбинаций и мероприятий, тяжелый и кропотливый труд десятков и сотен сотрудников. Представляете, раннее утро 1 января 1996 года. Неожиданно для криминальной группировки мы одновременно проводим около сотни арестов, обысков. В каждом случае изымаем огромные суммы денег, оружие, боеприпасы, наркотики. Именно эта операция стала началом нашего наступления на организованную преступность – своего рода «битвой под Москвой». Именно нашими действиями был разрушен миф о всемогуществе организованного преступного мира, создан сначала следственный, а потом – и судебный прецедент. Мы были одними из первых в России», - вспоминал Перов.

Об отдыхе

«Отпуск, как и многие руководители в УВД, использую по частям. Обычно удается отдохнуть две-три недели, а остальную часть большого генеральского отпуска переношу на следующий год, но так и не удается им воспользоваться. Иногда с семьей езжу отдыхать в ведомственный санаторий, а иногда уезжаю на дачу. Ничто не придает столько сил и энергии, как наша рязанская земля и синее небо над ней. В такой обстановке хорошо размышлять о жизни, думать о насущных проблемах, читать интересную книгу. Читаю в основном классиков и публицистику. Нравятся русские народные песни, инструментальная и классическая музыка. Недавно с удовольствием был на юбилее Рязанского русского народного хора.

А еще занимаюсь спортом. Раньше с семьей старался каждые выходные ходить на лыжах. Сейчас чаще играю в теннис, хожу в бассейн. Хорошая физическая форма – это уже половина успеха в работе».

О знакомстве с женой

Из интервью «АиФ-Рязань» 2007 года:

«Я служил участковым в селе Коровка Сапожковского района, жил постояльцем в доме у дяди моей будущей жены. Она приходила в гости, не ко мне, конечно, к своему дяде. Так и познакомились. Лена мне приглянулась как хорошая хозяйка и красивая женщина, которой для меня остается до настоящего времени. Но больше всего я ценю ее за человечность, понимание моих проблем и доверие мне. Когда работал начальником районного отдела милиции, мог сутками напролет пропадать на службе, а дома всегда ждали уют и тепло семейного очага. Вот уже более 30 лет мы вместе с Еленой Николаевной».

О дочери

«Дочь Татьяна уже взрослая, у нее своя семья. Конечно, я интересуюсь тем, что у нее в жизни происходит, но не мешаю и свою волю не навязываю: она сама творец своих побед и достижений. По нашим стопам не пошла – в милиции не служит. У нее два высших образования – педагогическое и юридическое. Отрадно, что как и я, она занимается научной работой – уже кандидат педагогических наук, занимает серьезную государственную должность, но все равно преподает в Рязанском государственном университете».

После ухода в отставку в 2011 году Иван Перов три года возглавлял министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области, а в 2019 году стал директором по безопасности, режиму и противодействию коррупции Фонд капитального ремонта Рязанской области.

«Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Иван Федорович всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм», - указал в некрологе коллектив Фонда капремента.

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