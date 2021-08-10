Губернатор пообещал жителям Песочни новую поликлинику

На встрече с жителями микрорайона Дашково-Песочня губернатор Рязанской области Николай Любимов сказал, когда у них появится еще одна поликлиника.

«Она [поликлиника] уже включена в федеральную программу, разработанную по поручению президента. Сейчас сроки строительства уточняются, финансирование наш регион получит из федерального бюджета», - заявил Любимов.

Ранее минздрав сообщил, что к вопросу о строительстве поликлиники в Песочне вернутся после завершения строительства онкологического диспансера (читать подробнее).

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