Минздрав сообщил, когда поднимет вопрос о строительстве новой поликлиники в Песочне

Вопрос о строительстве новой поликлиники в Дашково-Песочне будут рассматривать только после того, как построят новый онкологический центр. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области в ответе на вопрос одного из рязанцев:

«За последние 20 лет микрорайон разросся, а на всю Дашкову Песочню по-прежнему одна поликлиника №11. Скажите, где и когда планируется строительство новой поликлиники в этом районе?»

«Данная проблема действительно является сейчас актуальной. После окончания строительства нового онкоцентра будет рассматриваться вопрос о строительстве новой поликлиники в Октябрьском район», - отметили чиновники.

Ранее сообщалось, что строительство поликлиники в Дашково-Песочне внесли в программу развития здравоохранения до 2025 года. Предполагается, что это будет здание из пяти-шести этажей и рассчитано на 1200 посещений в смену.

Что касается нового онкологического диспансера, то он должен появиться к концу 2022 года.

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