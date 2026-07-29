Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Рано утром 29 июля 2026 года Рязань подверглась массированной атаке БПЛА. По данным пресс-службы компании Wildberries, склады были эвакуированы.
«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - говорится в сообщении.
29 июля, в 04:30, в Рязани завыли сигналы оповещения. Мощные звуки сирены было слышно во всех районах города. При этом беспилотную опасность объявили еще в 02:46.
После тревоги были слышны звуки взрывов.
«Внимание всем. Воздушная тревога», - в 04:43 появилась экстренная информация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В последующем сирену запускали еще несколько раз, и только спустя 45 минут в Рязани объявили отбой воздушной тревоги.
Губернатор Рязанской области Павел Малков двумя сообщениями – в 05:30 и 6:17 – сообщил, что произошло возгорание на территории «одного из предприятий» и «в результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях».
По словам главы региона, на данный момент известно, что в результате происшествия пострадали шесть человек. Их госпитализировали, угрозы жизни нет.
«На местах работают оперативные службы», - заверил Малков.
Днем ранее Wildberries заявила, что выплатила более 40 млн рублей пострадавшим людям в результате атак на логистические объекты компании в других регионах
«На всех объектах Wildberries регулярно проводились тренировочные учения, были назначены ответственные за эвакуацию и отработаны четкие алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях. <…> Компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи», - говорится в сообщении.