Обломки БПЛА упали на территории на промышленные территории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром 29 июля 2026 года Рязань подверглась массированной атаке БПЛА. По данным пресс-службы компании Wildberries, склады были эвакуированы.

«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - говорится в сообщении.

Что известно об атаке БПЛА на Wildberries 29 июля 2026

29 июля, в 04:30, в Рязани завыли сигналы оповещения. Мощные звуки сирены было слышно во всех районах города. При этом беспилотную опасность объявили еще в 02:46.

После тревоги были слышны звуки взрывов.

«Внимание всем. Воздушная тревога», - в 04:43 появилась экстренная информация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В последующем сирену запускали еще несколько раз, и только спустя 45 минут в Рязани объявили отбой воздушной тревоги.

Атака на склады Wildberries в Рязани: последствия, сколько пострадавших

Губернатор Рязанской области Павел Малков двумя сообщениями – в 05:30 и 6:17 – сообщил, что произошло возгорание на территории «одного из предприятий» и «в результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях».

По словам главы региона, на данный момент известно, что в результате происшествия пострадали шесть человек. Их госпитализировали, угрозы жизни нет.

«На местах работают оперативные службы», - заверил Малков.

Днем ранее Wildberries заявила, что выплатила более 40 млн рублей пострадавшим людям в результате атак на логистические объекты компании в других регионах

«На всех объектах Wildberries регулярно проводились тренировочные учения, были назначены ответственные за эвакуацию и отработаны четкие алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях. <…> Компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи», - говорится в сообщении.