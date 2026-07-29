Воздушную тревогу объявили в Рязани в ночь на 29 июля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром, 04:30, 29 июля в Рязани завыли сигналы оповещения. Мощные звуки сирены было слышно во всех районах города. При этом беспилотную опасность объявили в 02:46.

После тревоги били слышны звуки взрывов.

«Внимание всем. Воздушная тревога», - в 04:43 появилась экстренная информация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вторую и третью сирены включили в 04:57 и 05:02.

Неделю назад власти напомнили жителям Рязанской области о порядке действий при включении сигнала оповещения. Согласно предложенному алгоритму, если звук сирены застал вас на улице, необходимо немедленно зайти в ближайшее здание. Находясь в квартире, рекомендуется отойти от окон и проследовать в наиболее безопасное место: коридор или ванную комнату.

Категорически запрещается подходить к окнам, выходить на улицу для съемки или публиковать что-либо в соцсетях.

Предлагается убрать телефон и сохранять спокойствие.