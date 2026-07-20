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НовостиОбщество20 июля 2026 9:40

Рязанцам напомнили, как действовать при включении сирены оповещения

Официальные рекомендации по безопасности для рязанцев в случае звукового оповещения
Источник:kp.ru
Жителям региона пояснили, что делать при включении сирены.

Жителям региона пояснили, что делать при включении сирены.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Рязанской области напоминают о порядке действий при включении сигнала оповещения. Согласно предложенному алгоритму, если звук сирены застал вас на улице, необходимо немедленно зайти в ближайшее здание. Находясь в квартире, рекомендуется отойти от окон и проследовать в наиболее безопасное место: коридор или ванную комнату.

Категорически запрещается подходить к окнам, выходить на улицу для съемки или публиковать что-либо в соцсетях.

Предлагается убрать телефон и сохранять спокойствие.

Напомним, что в Рязанской области введен запрет на публикацию об использовании и последствиях применения БПЛА на территории региона.