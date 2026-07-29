Отбой воздушной тревоги объявили в Рязани спустя 45 минут после начала Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани объявили отбой воздушной тревоги. Экстренная информация от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поступила 29 июля в 05:48.

«Внимание всем. Отбой воздушной тревоги», - говорится в сообщении РСЧС. При этом сохраняется беспилотная опасность.

Тревогу в Рязани объявляли в 05:03. С 04:30 по всему городу были слышны звуки сирены – систем оповещения.

Губернатор Павел Малков заявил о массовой атаке дронов на Рязань. Загорелось на одном из предприятий.