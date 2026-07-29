Силы ПВО отражают в Рязани массовую атаку БПЛА 29 июля 2026 года.

В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО. Об этом 29 июля в 05:30 сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Последние новости об атаке БПЛА на Рязань 29 июля 2026

По словам главы региона, произошло возгорание на территории одного из предприятий. «На месте работают оперативные службы», - рассказал Малков.

Рано утром 29 июля в Рязани объявили воздушную тревогу. Сирены слышно во всех районах города.

Политик напомнил жителям, что по возможности нужно оставаться в помещении и не подходить к окнам. Самые безопасные места - ванная или коридор с капитальными стенами.

В 6:17 глава региона объявил отбой воздушной тревоги, работа средств противовоздушной обороны была завершена. Он уточнил, что пожары зафиксированы на нескольких промышленных предприятиях. Туда сейчас выехали оперативные службы.

Что известно о пострадавших при атаке БПЛА на Рязань 29 июля

По словам губернатора Павла Малкова, атака БПЛА на Рязань не обошлась без пострадавших. Были госпитализированы шесть человек. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, угрозы для их жизни нет.

Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео последствий украинских террористических атак.