После массовой атаки БПЛА на Рязань госпитализированы шесть человек – угрозы их жизни нет

На текущий момент госпитализированы шесть человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 29 июля Рязань подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил информацию о пострадавших.

На промышленных территориях города зафиксировано возгорание. На местах происшествий работают оперативные службы.

По последним данным, госпитализированы шесть человек. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни в настоящий момент нет.

Власти региона призывают жителей соблюдать меры предосторожности. В области действует запрет на публикацию в социальных сетях фото- и видеоматериалов с места событий. «Не надо помогать врагу», – подчеркнул Павел Малков.

Глава региона напомнил, что к обломкам БПЛА категорически запрещается приближаться. Необходимо незамедлительно сообщить о находке по номеру 112. Ситуация находится на контроле экстренных служб.