Чтобы решить экологические проблемы Рязани, депутаты должны не жаловаться, а работать – «Справедливая Россия – За Правду»

«Справедливая Россия – За Правду».

6 сентября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялись дебаты двух политических сил, которые участвуют в грядущих выборах депутатов Рязанской городской Думы.

Изначально дебаты инициировали оппоненты «справедливороссов». Но когда Григорий Парсентьев принял вызов, они внезапно дали задний ход, ограничившись прениями в соцсетях.

В итоге дебаты на независимой площадке организовали журналисты. Обоим сторонам надо было на них явиться лично – чтобы там и доказать, кто прав по части экологической повестки в Рязани.

Красной нитью через все дебаты прошла разная мировоззренческая позиция двух партий. «Программы существуют, и успешные примеры работы есть», – уверял руководитель регионального отделения «Справедливой России – Патриоты – За Правду».

Темами дебатов под названием «Как улучшить экологическую обстановку в Рязани?» стали чистота воздуха и воды, проблемы канализации и очистных сооружений, а также ситуация с мусором.

Модернизация ЖКХ улучшит экологию Рязани

«Справедливороссы» еще до выборов составили и предложили комплексную программу для работы в гордуме Рязани, состоящей из 12 конкретных шагов. Там говорится об избавлении сферы ЖКХ от посредников, о проверке объема работ и затрат – все это может остановить рост тарифов. Замена сетей избавит рязанцев от последствий их износа – например, от выбросов сероводорода, которые уже сейчас фиксируются на КНС муниципального «Водоканала».

– Обновлять коммунальные сети, – заявил Григорий Парсентьев, – нужно за счет прибыли и собственных средств монополистов, а не за счет роста тарифов для потребителей.

У оппонентов региональной программы не оказалось. Они не смогли назвать и того, кто отвечает за решения по экологической повестке. Так что смотревшим прямую трансляцию рязанцам гораздо интереснее были конкретные тезисы лидера рязанского отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду».

– У нас региональную политику, включая экологическую повестку, в первую очередь определяем Захар Прилепин и я, – признался Григорий Парсентьев. – Мы отвечаем перед избирателями. Если у меня есть претензии к промышленным предприятиям или чиновникам, то я всегда говорю об этом от первого лица.

Датчики воздушных выбросов решат многие вопросы

Проблема вони в рязанском воздухе – то, что за это никого не наказывают. Единичный случай судебного разбирательства с заводом «Техно», который привели в пример во время дискуссии – этого очень мало.

Несанкционированные выбросы в Рязани можно будет остановить, только когда виновных станут регулярно «хватать за руку».

Региональный лидер «справедливороссов» заявил, что партия будет бороться за размещение в ключевых точках города специальных датчиков, чтобы выявлять и пресекать выбросы, чтобы определять предприятия, которые загрязняют окружающую среду, не устанавливая у себя на производстве системы фильтрации.

– Мониторить надо и воздух, и воду. А параллельно запретить на территории Рязани в лесопарковых зонах любые вырубки, кроме санитарных, – указал Григорий Парсентьев.

Сегодня качество воздуха в городе может контролировать передвижная лаборатория, на содержание которой, по словам «справедливоросса», расходуется около 10 млн рублей в год. Эффективность этой лаборатории с социальной точки зрения отрицательная: она не аккредитована и только информирует надзорные органы. А когда они на следующий день начинают свои проверки и исследования – в воздухе уже ничего нет. Поэтому датчики могут стать решением проблемы, заключил региональный лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду».

Наказать предприятия, загрязняющие городскую канализацию

Как остановить слив вредных промышленных отходов в коллекторы, откуда смесь токсинов и тяжелых металлов отправляется на очистку в Хамбушевские пруды – тема, которую уже два года поднимают рязанские СМИ. И ее политики тоже коснулись.

Прежде всего нужно принять решение о передаче городских очистных сооружений (ныне принадлежащих Рязанской нефтеперерабатывающей компании) муниципалитету. Став хозяевами, власти смогут ставить свои условия загрязнителям.

– Сейчас в этой сфере, – заметил Григорий Парсентьев, – царит коллективная безответственность. Нужно вести работу по внедрению систем мониторинга неочищенных промышленных стоков в городскую канализацию, собирать доказательства фактов таких загрязняющих сбросов.

По мнению рязанского лидера партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», в процессе выявления производств-загрязнителей должен быть переходный период, но в это время работу следует вести по заранее составленной программе. Если нарушители проигнорируют предупреждения и перед лицом фактов не захотят устанавливать у себя на производствах локальные очистные сооружения, их надо наказывать. А депутаты городской думы имеют право и возможность поднимать эти вопросы и рассказывать народу, кто конкретно виноват. В том числе через СМИ.

Кстати, не явившийся на дебаты глава оппонентов работал в организации, связанной с коммунальным хозяйством, ему трудно встать «над схваткой» – от чего свободны «справедливороссы».

Депутаты могут заставить чиновников трудиться

Лидер рязанского отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», опираясь на опыт в работы в облдуме, обратил внимание, что кроме ясной программы улучшения экологии, нужна и постоянная работа депутатов по принуждению чиновников к эффективной работе.

– Министерство природопользования сейчас реагирует отписками на почти все депутатские обращения. Нужное и понятное дело просто замыливается лозунгами. Городская администрация в рамках своих компетенций не может справиться с главными вопросами экологической повестки. Нужно всем партиям погружаться в эту работу. Когда же будет принята программа экологического оздоровления Рязани на несколько лет, чиновников можно будет заставить работать. Они за это зарплату получают.

В случае принятия городской экологической программы и ее выполнения горожане, по мнению лидера «справедливороссов», почувствуют улучшения и забудут про ночную вонь через два бюджетных цикла – то есть 5-7 лет.

В конце дебатов вопросы депутатам задавала общественность – журналисты, активисты, глава «Дышим чистым» Александр Суфранович. Григорий Парсентьев рассказал, как «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» еще в 2020 году вместе с этой организацией создала сайт социального мониторинга.

– Партии должны работать на решение инициатив общественности, – высказался он в итоге. – И обращаться за поддержкой народа. Ведь в Рязани собрано 10 тысяч подписей горожан под требованием улучшить качество окружающей среды.

И именно народу предстоит 8-10 сентября проголосовать за кандидатов в депутаты Рязанской гордумы. И чем больше среди народных избранников окажется товарищей и единомышленников Григория Парсентьева из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» (№6 в избирательных бюллетенях), тем быстрее пойдет дело улучшения экологической обстановки. Тем увереннее начнет очищаться воздух от вони, вода от токсинов, улицы от мусора.

Материал оплачен из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области со специального избирательного счета № 4070481025300000010, открытого в РЯЗАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8606 ПАО СБЕРБАНК Г. РЯЗАНЬ.