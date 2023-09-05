КП-Рязань предоставит площадку для дебатов Парсентьева и Мустафина

Вот уже несколько дней рязанская общественность наблюдает за безуспешными попытками представителей политических партий «ЛДПР» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» вызвать друг друга на дебаты. Спор между кандидатами Григорием Парсентьевым и Максимом Мустафиным о том, кто из них больше сделал для Рязани, разгорается в соцсетях. Редакция КП-Рязань готова предложить свое посредничество в организации и проведении заветных дебатов. Мы выступим модераторами личного, надеемся, не слишком ожесточенного, спора кандидатов.

Приглашаем обоих политиков посетить завтра, 6 сентября, с 13 до 16 часов, мультимедийный зал Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, специально забронированный нами на это время для проведение дебатов. Там кандидатов будет дожидаться представитель нашей редакции. Приглашаем также всех желающих лично задать свой вопрос Григорию Парсентьеву или Максиму Мустафину.

Озадачить политиков читатели могут и дистанционно. Для этого нужно заранее прислать свой вопрос на адрес kp-62@list.ru или оставить его в нашей группе ВК.