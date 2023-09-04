Комплексный городской экологический проект направили в адрес Анны Росляковой

Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев направил в адрес первого зампреда Анны Росляковой «Комплексный городской экологический проект».

«Это результат совместной работы, по факту - двух с лишним лет. На Комиссию по экологической безопасности и природопользованию при правительстве Рязанской области выносится конкретная программа, обсуждали которую как надзорники, так и промышленные предприятия», - говорится в сообщении депутата.

Направили в адрес Росляковой документ для подготовки и организации межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию в Рязанской области. На заседании планируется рассмотреть проект системной работы по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, участники обсудят доклад мэрии Рязани о качестве сточных вод в городской ливневой канализации, системе локальных очистных сооружений города.

Задача-минимум, которую должна решить межведомственная комиссия - создать системный продукт, автоматически определяющий вероятный источник выбросов, нарушающий действующее законодательство. Задача-максимум - после оперативного выявления нарушителей действующего экологического и иного законодательства, добиться полного контроля за всеми источниками выбросов, в том числе, с помощью автоматизированной онлайн-системы. Задачу-максимум необходимо решить до конца 2023 года.