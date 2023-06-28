Рязанский депутат призвал жителей помочь минприроды в поисках нарушений. Фото: Коштэ Аца.

Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев призвал жителей региона помочь министерству природопользования. Речь идет о помощи в выявлении нарушений природоохранного законодательства, соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (отвод канализационных стоков).

«Прошу вас участвовать в наведении порядка у нас дома. Министерству природопользования региона необходима помощь… Если вы имеете такую информацию, просьба предоставлять эти факты мне и в министерство», - написал Парсентьев на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, вместе возможно усилить контроль за предприятиями, сбрасывающих сточные воды в реки, озера и другие водоемы.

28 июня стало известно, что реке Лыбедь на проезде Речников в Рязани местные жители обнаружили погибших рыб и лягушек, а днем в пойме реки Трубеж отдыхающие заметили десятки мертвых чаек.