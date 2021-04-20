Насосные станции рязанского «Водоканала» ожидает серьезная проверка

Депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев обратился с запросом в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и другие ведомства. Парсентьев просит проверить показатели и степень загрязнения окружающей среды в результате работы 30 насосных станций МП «Водоканал города Рязани».

По информации депутата, пять из насосных станций являются объектами I категории, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду.

«Все 30 насосных станций обеспечивают перекачку сточных вод и промышленных вод и их подачу на биологические очистные сооружения. В выбросах в атмосферу станций присутствуют вредные и дурнопахнущие летучие соединения, которые образуются в системах канализации: метан, метилмеркаптан, этилмеркаптан, оксид углерода, диоксид азота, сероводород», - указано в запросе.

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