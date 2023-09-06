Десять секунд на «вафле» стоит 1 тысячу рублей. В центре Рязани появится вафельная разметка

Вафельную разметку на улице Ленина в Рязани нанесут с 11 по 17 сентября.

На перекрестке улиц Ленина и Свободы в центре Рязани появится вафельная разметка, предупредила пресс-служба городской администрации. Уже на следующей неделе разметку нанесут для «повышения безопасности дорожного движения».

«Водитель будет отчетливо видеть зону («вафлю»), где нельзя останавливаться. Когда автомобиль заезжает на нее, камера фиксации нарушений делает несколько снимков. Если в течение десяти секунд машина остается на месте, появляется правовая возможность выписать штраф в размере 1 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее вафельную разметку городские власти наносили на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского, но просуществовала она недолго, да и то в тестовом режиме. Чиновники минтранса решили, что «вафля» на том участке нецелесообразна.

В частности, указывалось, что при вынесении постановлений об административных правонарушениях у сотрудников ГИБДД возникали сложности с доказыванием нарушений водителями требований разметки, зафиксированных работающими в автоматическом режиме фото-видеокамерами.

Днем ранее мэрия официально заявила, что выделенные полосы на Московском шоссе и Первомайском проспекте останутся. Чиновники со специалистами проанализировали дорожную обстановку в Рязани, и поняли – выделенная полоса ускоряет движение общественного транспорта при высокой плотности движения (читать подробнее).