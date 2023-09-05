Ускорят движение и снижает ДТП. В Рязани решили оставить выделенные полосы для автобусов и троллейбусов

Мэрия Рязани решила оставить выделенные полосы на Первомайском проспекте и Московском шоссе.

Администрация Рязани решила оставить выделенные полосы на Первомайском проспекте и Московском шоссе, сообщает пресс-служба мэрии. Чиновники со специалистами проанализировали дорожную обстановку в Рязани, и поняли – выделенная полоса ускоряет движение общественного транспорта при высокой плотности движения.

Кроме того, выделенка «способствует снижению числа ДТП с участием общественного транспорта».

Более того, власти заметили, что введение выделенных полос «предусмотрено документами транспортного планирования». Правда ввели выделенные полосы в Рязани только во время ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте.

До 17 сентября в Рязани закрыли для транспорта часть улицы Татарской. Все дело в аварийном ремонте (читать подробнее).