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НовостиАвто4 сентября 2023 17:18

Улицу Татарскую перекроют на две недели утром 5 сентября

Власти ремонтируют магистральный трубопровод в центре Рязани
Источник:kp.ru
Улицу Татарскую в сторону БЦ «Флагман» перекроют из-за коммунальной аварии.

Улицу Татарскую в сторону БЦ «Флагман» перекроют из-за коммунальной аварии.

Утром 5 сентября на улице Татарской закроют движение транспорта в районе домов №№59 и 59 корпус 1 по улице Дзержинского в сторону бизнес-центра «Флагман», сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина перекрытия – аварийный ремонт участка магистральных трубопроводов.

Открыть движение транспорта власти планируют 17 сентября в 24:00.

В связи с возникшей ситуацией маршрутка №88 на участке пути между остановками «Приобанк» и «улица Стройкова» будут следовать по улицам Есенина, Спортивной, Дзержинского в прямом и обратном направлении.