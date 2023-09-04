Улицу Татарскую перекроют на две недели утром 5 сентября

Улицу Татарскую в сторону БЦ «Флагман» перекроют из-за коммунальной аварии.

Утром 5 сентября на улице Татарской закроют движение транспорта в районе домов №№59 и 59 корпус 1 по улице Дзержинского в сторону бизнес-центра «Флагман», сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина перекрытия – аварийный ремонт участка магистральных трубопроводов.

Открыть движение транспорта власти планируют 17 сентября в 24:00.

В связи с возникшей ситуацией маршрутка №88 на участке пути между остановками «Приобанк» и «улица Стройкова» будут следовать по улицам Есенина, Спортивной, Дзержинского в прямом и обратном направлении.