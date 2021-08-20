«Сложно доказать»: минтранс определил судьбу вафельных разметок в Рязани

Вафельную разметку в Рязани признали неэффективной.

Проведение экспериментов по нанесению вафельной разметки, а также ее применение на перекрестках Рязани на постоянной основе не планируется. Об этом «КП-Рязань» сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.

В ответе на письменный запрос глава ведомства указал, что при вынесении постановлений об административных правонарушениях сотрудниками ГИБДД возникают определенные сложности с доказыванием нарушений водителями требований разметки, зафиксированных работающими в автоматическом режиме фото-видеокамерами.

«В соответствии с изложенным, проведение в дальнейшем экспериментов по нанесению указанной дорожной разметки, а также ее применение на перекрестках Рязани на постоянной основе не планируется», - говорится в ответе.

Вафельную разметку нанесли в центре Рязани в июле 2019 года. Тогда сообщалось, что разметка на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского нанесена в качестве эксперимента для оценки ее эффективности (читать подробнее).

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