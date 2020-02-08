2020-02-08T11:45:18+03:00
Авто

Облезлая «вафля»: в Рязани продолжается эксперимент с разметкой в центре города

Специалисты минтранса с лета прошлого года собирают и обрабатывают результаты, наблюдая за поведением автомобилистов
Александр РАДЫГИН
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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Работа по сбору и обработке результатов «вафельной» разметки на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского продолжается. Об этом «Комсомолке» сообщили в рязанском минтрансе в ответе на письменный запрос.

«Для принятия решения о нанесении подобной разметки на других участках дорог Рязани необходимо предварительно объективно оценить эффективность нанесения вафельной разметки», — говорится в сообщении.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Напомним, «вафельную» разметку нанесли в центре Рязани в июле 2019 года. Тогда чиновники минтранса сообщили, что разметка на Первомайском проспекте нанесена в качестве эксперимента для оценки ее эффективности (читать подробнее).

К настоящему моменту разметка уже порядком истерлась. Интересно, кто-нибудь из водителей замечает ее?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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