В этом году в Рязани обустроят 55 безопасных пешеходных переходов
В Рязани появится 55 безопасных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы по их обустройству проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.
На каждом переходе установят перила и светящиеся дублирующиеся знаки «Пешеходный переход» и электронные табло «Внимание пешеход».
Кроме того, безопасность усилят шумовыми полосами, расположенными в нескольких метрах от «зебры».
Напомним, ранее региональный минтранс сообщал, что всего в Рязанской области в 2020 году обустроят 68 пешеходных переходов. Новые «зебры» приподнимут над дорогой, то есть сделают искусственные неровности трапециевидной формы (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU