В Рязанской области обустроят 68 приподнятых пешеходных переходов

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:25:46+03:00

Каждый из них будет освещен. Еще планируют установку ограждений и дублирующих дорожных знаков

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В 2020 году в Рязанской области обустроят 68 пешеходных переходов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Какими они будут, обсудили в региональном минтрансе.

Новые «зебры» приподнимут над дорогой, то есть сделают искусственные неровности трапециевидной формы. Это главная черта, которая будет отличать их от большинства привычных нам переходов (хотя во многих странах такая практика широко распространена).

Каждый переход оборудуют собственным электроосвещением. Также в планах установка перильных ограждений и светящихся дублирующих дорожных знаков на Г-образных опорах. Чтобы усилить безопасность, участки встречи предложили добавить еще и шумовые полосы перед «зебрами».

Кроме того, на совещании решили актуализировать схему пешеходных переходов, чтобы они располагались именно там, где нужны, а пешеходам, соответственно, было максимально удобно пересекать проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU