По нацпроекту в Рязанской области отремонтируют 180 км дорог

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:43:50+03:00

На этот раз все работы в рамках БКАД пройдут за пределами Рязани, хотя в 2019-м именно областной центр стянул на себя львиную долю средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом в Рязани нет ни одного объекта. Первый участок планируется сдать в июне, последний – в ноябре

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Опубликован перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) на 2020 год. В него входят работы по ремонту, капитальному ремонту, содержанию дорог, а также по установке искусственного освещения, обустройству тротуаров и пешеходных переходов.

Отремонтировать, в том числе капитально, согласно документу, должны более 180 км проезжей части. Лидером по количеству участков является Рязанский район (7), а по их общей протяженности - Старожиловский район (более 30 км), а вот в областном центре именно в рамках БКАД минтранс, в отличие от 2019 года, никаких работ не наметил вовсе. По крайней мере, пока.

Самый масштабные работы, по всей видимости, пройдут в Спасском районе, где отремонтировать планируется 25,7 км дороги «Рязань - Спасск-Рязанский - Ижевское – Лакаш». Также в порядок приведут 18,9 км ряжской трассы на пяти участках в Старожиловском и Кораблинском районах.

Самый ранний срок, 30 июня, установлен для ремонта 5 км дороги «Сасово – Восход – Кадом» в Кадомском районе, а самый поздний, 30 ноября, - для 10 км дороги Ряжск-Нагорное.

Капитальный ремонт решено сделать на четырех дорогах:

- к населенным пунктам Хворощевка, Делехово, Павелец-1, Кремлево и Павелец в Скопинском районе (на протяжении 5 км в Скопинском районе);

- Чернобаево - Истье - М-5 «Урал» (13,6 км в Старожиловском районе);

- Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин – Милославское (4,52 км в Скопинском районе);

- Милославское - Чернава - Липяги (4,6 км в Милославском районе).

С полным списком работ можете ознакомиться в документе по ссылке в начале текста.

ИСТОЧНИК KP.RU