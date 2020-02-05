На улице Полонского у рязанского правительства запретят парковку
C 1 марта городские власти планируют запретить остановку и стоянку автомобилей ближе пяти метров от выезда с территории на улице Полонского в районе дома №1. Для этого на указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Как отмечают чиновники, сделано это будет для «упорядочения парковки транспортных средств».
Администрация города просит всех автомобилистов принять эту информацию к сведению и быть внимательнее на дорогах.
Отметим, что на улице Полонского в этом месте расположены здания правительства Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU