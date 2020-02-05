На Ленинского Комсомола перекрыли движение транспорта

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:14:08+03:00

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5 февраля с 11:00 в связи с ремонтом канализационного коллектора по улице Ленинского Комсомола и до окончания работ будет закрыто движение транспорта на участке по улице Ленинского Комсомола от пересечения с улицей 2-я Линия до пересечения с улицей Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, объезд организован через улицу Татарская.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию и быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU