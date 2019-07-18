2019-07-18T10:04:02+03:00
Общество

Минтранс: Водители обязаны соблюдать вафельную разметку на Первомайском проспекте

Пока новая разметка в центре Рязани работает в режиме эксперимента, но от Правил дорожного движения водителей никто не освобождал
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Вафельная разметка в центре Рязани. Фото: "КП-Рязань"Вафельная разметка в центре Рязани. Фото: "КП-Рязань"
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Вафельная разметка на Первомайском проспекте нанесена в качестве эксперимента для оценки ее эффективности. Об этом «Комсомолке» сообщили в минтрансе Рязанской области.

«Любую разметку, соответствующую ПДД, в том числе – «вафельную», участники дорожного движения обязаны соблюдать», - говорится в сообщении.

Напомним, вафельную разметку стали наносить на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского в начале июля. «Вафля» запрещает водителям въезжать на перекресток, если он загружен. Это позволит избежать больших пробок на данном участке дороги.

СПРАВКА «КП»

Если во время затора водитель заехал на участок «вафли», остановился, но не смог ее покинуть до момента включения красного сигнала светофора, то автоматически создал помеху для автомобилистов, которые едут в поперечном направлении. Следовательно – нарушил правила разметки. Фиксироваться нарушения будут с помощью фото-видеофиксации.

Штраф – 1 тысяча рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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