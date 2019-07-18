2019-07-18T08:48:42+03:00
Общество

Два райцентра Рязанской области соединят качественной и безопасной дорогой

Власти региона запланировали на эти цели более 37 миллионов рублей
Александр РАДЫГИН
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Фото: минтранс Рязанской области.Фото: минтранс Рязанской области.
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Целый ряд участков дороги, которая соединяет два районных центра – Ухолово и Александро-Невский, находятся в предаварийном состоянии, сообщает минтранс Рязанской области. Самые проблемные из них расположены на территории Ухоловского района. Ремонтные работы рассчитаны на несколько лет.

«К 2024 году дорога от Ухолова до границы района приведут в нормативное состояние на всем протяжении, а это около 35 км. Еще 10 км отремонтируют на территории Александро-Невского района», - говорится в сообщении.

Первым этапом масштабных работ стал участок СмолеевкаВолынщино (Ухоловский район) протяженностью 5,2 км. Генподрядчик АО «Рязаньавтодор» фрезеровал старое асфальтобетонное покрытие, и сейчас выравнивает слой. После этого будет уложено новое покрытие, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, заменены павильоны на автобусных остановках и нанесена разметка.

Срок окончания работ — август 2019 года. Стоимость работ по контракту составляет более 37 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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