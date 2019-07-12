2019-07-12T13:24:14+03:00
Общество

Ремонтники взялись за аварийную дорогу в Скопинском районе

Техника не касалась этого участка два десятка лет
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
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В Скопинском районе взялись за ремонт дороги Коготково-Корневое-Князево-станция Топилы (участок Коготково - Князево). Работа идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации регионального минтранса, эта проезжая часть соединяет несколько крупных сел с райцентром и находится в аварийном состоянии – ее не ремонтировали больше 20 лет. Теперь на это выделили 175 млн. рублей

Здесь уже срезали старый асфальт, меняют полотно там, где оно деформировалось из-за слабого основания, укладывают выравнивающие слои из асфальтобетона. Следом на 15 км дороги подрядчик должен будет уложить новый асфальт, а обочины закрепить щебнем.

После здесь поставят новые дорожные знаки, павильоны на остановках транспорта. Под финал работ на саму дорогу должны нанести свежую разметку.

Все это доделать ремонтники должны в сентябре.

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Полный перечень участков, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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