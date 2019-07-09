2019-07-09T17:30:47+03:00
Авто

Дорогу Спас-Клепики – Рязань обещают привести в порядок к концу лета

Пока ремонт идет в районе Полкова
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба регионального правительства.Фото: Пресс-служба регионального правительства.
Изменить размер текста:

Начались основные работы по ремонту дороги Спас-Клепики – Рязань, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас ремонт идет на двух участках – около населенных пунктов Кельцы и Полково. Здесь сняли старое покрытие и укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.

Затем на 8 км дороги подрядчик уложит новой покрытие, укрепит обочины щебнем, поставит 72 новых дорожных знака и три павильона на остановках общественного транспорта. Разметку на новом покрытии проезжей части сделают из износостойких материалов. Все это должны завершить в августе.

– Автодорога Спас-Клепики – Рязань будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении – это 66,3 км, – добавили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала года на рязанских дорогах погибли шесть мотоциклистов
В ДТП под Рязанью у «Жигулей» оторвало моторный отсек
Рязанец до смерти забил тростью приятеля, который готовился сесть в тюрьму
В квартире рязанки без ее разрешения 8 месяцев жил посторонний мужчина
В среду в Рязани будет массовое отключение электричества
High Flat от «Зеленого сада» – новый взгляд на пространство внутри и вокруг квартиры
В Рязани простились с трагически погибшим федеральным инспектором Сергеем Яковлевым
Ремонт века: сроки починки теплотрассы на улице Грибоедова снова перенесли
Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции могут подстерегать рязанцев на пляжах
В Рыбновском районе из Оки подняли тело второго утонувшего при катании на гидроцикле мужчины
У рязанской бабушки из ячейки в супермаркете украли сумку с деньгами и лекарствами