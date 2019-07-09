Дорогу Спас-Клепики – Рязань обещают привести в порядок к концу лета
Начались основные работы по ремонту дороги Спас-Клепики – Рязань, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас ремонт идет на двух участках – около населенных пунктов Кельцы и Полково. Здесь сняли старое покрытие и укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.
Затем на 8 км дороги подрядчик уложит новой покрытие, укрепит обочины щебнем, поставит 72 новых дорожных знака и три павильона на остановках общественного транспорта. Разметку на новом покрытии проезжей части сделают из износостойких материалов. Все это должны завершить в августе.
– Автодорога Спас-Клепики – Рязань будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении – это 66,3 км, – добавили в правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU