Дорогу Спас-Клепики – Рязань обещают привести в порядок к концу лета

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-09T17:30:47+03:00

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Начались основные работы по ремонту дороги Спас-Клепики – Рязань, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас ремонт идет на двух участках – около населенных пунктов Кельцы и Полково. Здесь сняли старое покрытие и укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.

Затем на 8 км дороги подрядчик уложит новой покрытие, укрепит обочины щебнем, поставит 72 новых дорожных знака и три павильона на остановках общественного транспорта. Разметку на новом покрытии проезжей части сделают из износостойких материалов. Все это должны завершить в августе.

– Автодорога Спас-Клепики – Рязань будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении – это 66,3 км, – добавили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU