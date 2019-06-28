Где в Рязанской области отремонтируют дороги за 2,7 миллиарда рублей

Областной минтранс опубликовал полный перечень участков, которые планируется отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (см. табл. «Где отремонтируют дороги»). Некоторые из них – капитально. Большая часть объектов расположена в пределах так называемой Рязанской агломерации: Рязанском, Пронском, Рыбновском, Спасском, Клепиковском районах и городе Рязани. Однако в списке есть и другие муниципальные образования, а всего их 18.

Финансирование всех мероприятий проекта обойдется федеральному и областному бюджетам почти в 2,7 миллиарда рублей. На эти деньги приведут в нормативное состояние более 124 километров дорог регионального и межмуниципального значения, а также почти 18 километров дорог местного значения.

Один из участков, включенных в список, весной возмутил общественных активистов. Он ведет к важным туристическим объектам – музею «отца космонавтики» Константина Циолковского в селе Ижевское и Окскому биосферному заповеднику, но при этом местами разбит настолько, что автомобили вынуждены съезжать на обочину. Участок дороги Рязань (Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш одновременно станет и самым протяженным из всех – более 17 километров.

Вокруг улицы Гагарина в Рязани такого резонанса не было – здесь дорожные работы решили совместить с заменой магистральных тепловых сетей и других коммуникаций, чтобы в ближайшем будущем не пришлось перекапывать новый асфальт. В областном центре также отремонтируют участки Московского шоссе, улиц 10-я Линия, Старореченской, Либкнехта, Чкалова, Садовой, Кальной, Свободы (включая одноименную площадь), а также улицы Грибоедова, Связи, Подгорную, Гагарина, Спортивную, Маничкина, Верхне-Архангельскую и Весеннюю на всем их протяжении. Самые масштабные работы развернутся на Московском шоссе – в порядок приведут почти 3,7 километра асфальтового покрытия.

Помимо ремонта дорожного полотна национальный проект предусматривает устройство искусственного освещения в 15 населенных пунктах на территории 5 районов (см. табл. «Где сделают искусственное освещение»).

Список участков нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.