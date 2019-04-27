Властям указали на убитую дорогу к туристическим местам в Рязанской области

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-27T14:41:11+03:00

Участок между Спасском и селом Ижевское преодолевают исключительно по обочине

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Участок дороги, ведущей к музею «отца космонавтики» и Окскому биосферному заповеднику, оказался убитым настолько, что автомобилисты не рискуют по нему проезжать. На это властям указали рязанские активисты ОНФ, опубликовав присланное им видео и написав письмо в областной минтранс.

- Колдобины и ямы тянутся на десятки метров. Вместо работ по ремонту асфальтового полотна [дорожная] техника разровняла обочину, по которой теперь водители объезжают дефекты на дороге, - пишут активисты.

Расположен проблемный участок между Спасском-Рязанским и селом Ижевское, родиной великого ученого Константина Циолковского.

Еще в 2015 году в Окском заповеднике сетовали на отказы туристических агентств привозить экскурсии из-за таких же проблем. Тогда сообщалось о грядущих масштабных ремонтных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU