Рязанскую и Тульскую области соединит новая дорога

СЕГОДНЯ 18:48 2019-07-16T19:17:36+03:00

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В деревне Красное Михайловского района началось строительство дорожного участка, соединяющего Тульскую и Рязанскую области. Работы осуществляются в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожникам предстоит построить и заасфальтировать 450 метров дороги, а также обустроить мост через ручей Улыбыш. На тульской стороне работы будут производится дорожниками тульских организаций.

В 1990 году подсобное хозяйство «Рассвет» Кольской атомной станции приступило было к возведению моста и ремонту дороги Красное – Жмурово. Но наступили лихие времена и их намерения, к сожалению, не осуществились. И вот спустя тридцать лет Михайловский район будет соединен с Тульской областью еще одной дорогой.

Предполагается, что проект позволит, в том числе повысить туристическую привлекательность этой части Михайловского районе. Напомним, что в конце 2018 в селе Жмурово (соседнее с деревней Красное) был открыт музей знаменитого композитора и дирижера Василия Агапкина.

ИСТОЧНИК KP.RU