В центре Рязани начали наносить «вафельную» разметку

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-03T12:48:29+03:00

По мнению властей, это позволит избежать пробок на Первомайском проспекте

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В Рязани на пересечении Первомайского проспекта с улицей Дзержинского начали наносить «вафельную» разметку. Ранее администрация города обещала, что новый вид разметки появится в этом году.

«Вафля» будет запрещать водителям въезжать на перекресток, если он загружен. Это позволит избежать больших пробок на данном участке дороги.

Кроме того, власти города собираются открыть движение на двух полосах улицы Дзержинского в сторону площади Победы.

СПРАВКА «КП»

Если во время затора водитель заехал на участок «вафли», остановился, но не смог ее покинуть до момента включения красного сигнала светофора, то создал помеху для автомобилистов, которые едут в поперечном направлении. Следовательно – нарушил правила разметки. Фиксироваться нарушения будут с помощью фото-видеофиксации.

Штраф – 1 тысяча рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU